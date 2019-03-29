Введение — Основы языка Python

Python — один из самых широко используемых языков. Он применяется в науке, разработке игр, создании Web-приложений. Профессия Python-программист на Хекслете даёт все необходимые знания и навыки для трудоустройства. Именно с этого курса начинается погружение в сам язык.

В курсе даются основы программирования на Python. Мы познакомимся с такими понятиями как представление данных в памяти, стандарты именования, кодирование строк и многими другими. Изучение основ программирования с самого нуля требует особого способа организации учебного материала. Необходимо первичное привыкание к языковым конструкциям, погружение в язык.

Цели курса

Изучить основы синтаксиса языка Python

Научиться писать небольшие программы

Познакомиться с отладкой и научиться эффективно её выполнять

Научиться работать в среде Хекслета, разобраться со структурой практических заданий

Изучить механизмы, позволяющие работать с многофайловыми проектами

Мы также закрепим на практике всё, что было изучено. Почти каждый урок курса заканчивается упражнением, а после курса вас ждёт множество дополнительных заданий, которые желательно выполнить до перехода на следующий курс. Эти задания охватывают сразу весь материал курса и помогают наработать необходимую практику для дальнейшего продвижения по профессии.

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